- Un nouveau trailer pour Call of Duty : MWIII

Publié le Jeudi 5 octobre 2023 à 11:40:00 par Romain Cappelletti

La bêta commence demain

A l'occasion du lancement de la prochaine bêta de Call of Duty : Modern Warfare III - le 6 octobre 2023 - un nouveau trailer a été ajouté à la chaîne Youtube de Call of Duty.Il s'agit d'une courte vidéo de deux minutes qui ne révèle pas grand chose, si ce n'est quelques images de gameplay retouchée.Pour rappel, la sortie du jeu est prévue pour le 10 novembre 2023, sur PC, Xbox Series, Xbox One, PS5 et PS4.