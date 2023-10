Berzerk: Recharged, un nouveau jeu signé Atari

Publié le Vendredi 6 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Retour vers le passé

Après Quantum Recharged, Asteroids Recharged et Centipede Recharged, pour ne citer qu'eux, Atari continue de redonner vie à ses vieux hits qui ont bercé l'enfance de gens désormais perclus d'arthrose.Berzerk: Recharged, l'un des premiers run and gun, revient avec son personnage, Evil Otto, bien décidé à traquer les joueurs pour les tuer. Evil Otto peut traverser les murs et ne peut pas être vaincu.A vous de lui échapper, en trouvant la sortie d'un labyrinthe mortel plein de robots agressifs. Va falloir courir...Vivement Pong Recharged et Gun Fight Recharged.