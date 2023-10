Gori : Cuddly Carnage, des chats et des skateboards

Publié le Mercredi 25 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Miaou

Entre plateformes, action et hack 'n' slash, ou plutôt cat and slash comme il se présente lui-même, Gori : Cuddly Carnage est signé Wired Productions et développé par Angry Demon Studio. Il sortira début 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Vous allez jouer Gori, un chat qui utilise un overboard pour se déplacer et se battre. Il va combattre des jouets démoniaques, comme des licornes mutantes et les découper à coups de planche, affronter des peluches, les démembrer...Un overboard mortel avec lames rotatives et canon à protons intégré.