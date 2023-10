(TEST) Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 30 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Wonderful

On discutait, la dernière fois, avec Vincent, de savoir quel personnage nous serions, si nous évoluions dans l'univers de Mario.Moi, j'optais pour Donkey Kong. J'aurais bien vu mes filles en Toadettes et ma femme en Lady, histoire de me rappeler les bons souvenirs du premier jeu vidéo signé Nintendo.Vincent, lui, a opté pour Peach. Il a toujours rêvé de porter une robe rose et son plus grand regret est de ne pas être blond. Quant à sa femme, il m'expliquait que ce serait un mélange de Gracowitz et Tubba Blubba. Et pour ses enfants, il hésitait entre des Chomp, des Goombas ou une plante piranha.Chacun ses problèmes familiaux.