- EA Sports WRC met à l'épreuve des pilotes pros

Publié le Lundi 30 octobre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Connais pas

EA Sports a décidé de mettre à l'épreuve des pilotes pros de rallye, en leur faisant tester son jeu EA Sports WRC. Bon. Si l'idée est sympathique, d'un point de vue com', ça reste limité vu que personne ne connait ces pilotes. Mais si, personne je vous dis. Parce qu'Oliver Solberg, Petter Solberg, Takamoto Katsuta, Hamza Anwar, William Creighton, Ott Tanak, Teemu Suninen, Gus Greensmith et Esapekka Lappi, ça vous dit quelque chose, à vous ?En attendant, ils ont joué, ils ont testé, ils ont (forcément vu qu'ils sont payés pour ça) apprécié et ils le disent à la caméra.On vous rappelle que le jeu proposera 18 sites de courses officiels, plus de 600 km de tracés, 78 voitures, avec des véhicules emblématiques de ces 60 dernières années, du WRC, WRC2 et Junior WRC.Il sort le 3 novembre (ou le 31 octobre en accès anticipé en cas de précommande) sur PC, PS5 et Xbox Series.