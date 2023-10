- Formula Retro Racing est sorti

Publié le Lundi 30 octobre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Megadrive ?

Petit jeu de courses, façon rétro, qui a un petit look Virtua Racing, le jeu Formula Retro Racing vient de sortir en Europe, en boîte. Il est disponible sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, vendu au prix de 39,99 €.24 circuits vous y attendent, avec différents modes de jeux, comme des challenges ou encore des sessions d'entraînement. Vous pourrez ainsi rouler dans Londres, Paris ou New York au volant de Formule 1 et autres modèles.Le jeu est jouable en multi local sur un même écran.On vous laisse le découvrir en vidéo.