Unawake, le FPS Dark Fantasy s'offre une démo

Publié le Lundi 30 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gratuite, forcément

Unawake est un FPS Dark Fantasy à sortir sur PC à une date encore indéterminée. Il est développé par RealityArt Studio et édité par Toplitz Productions.Si vous voulez tester le jeu avant sa sortie, une démo est disponible sur Steam Le jeu vous entraîne en pleine guerre entre l'enfer et le paradis, au milieu d'une cité cauchemardesque. Vous allez combattre des horreurs dans le but de déterminer le destin de l'humanité.