Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de novembre

Publié le Vendredi 27 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Du beau

RAGE 2: Deluxe Edition [Epic Games Store] – 2 novembre

Centipede: Recharged [Epic Games Store] – 9 Novembre

Evan's Remains [Amazon Games App] – 10 Novembre

Behind the Frame: The Finest Scenery [Amazon Games App] – 16 Novembre

STAR WARS™ Knights of the Old Republic [Amazon Games App] – 16 Novembre

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos [Amazon Games App] – 22 Novembre

Black Widow: Recharged [Epic Games Store] – 23 Novembre

Orten Was the Case [Amazon Games App] – 30 Novembre

Caverns of Mars: Recharged [Epic Games Store] – 30 Novembre

Fall Guys

League of Legends

Battlefield 2042

Diablo IV

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Voici les jeux offerts pour le mois de novembre :Les joueurs peuvent également récupérer du contenu sur :Et bien d'autres encore...