- Gangs of Sherwood repoussé au 30 novembre

Publié le Vendredi 27 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Robin est coincé dans un arbre

Mauvaise nouvelle pour ceux qui aiment se promener dans les bois, faire pipi contre les arbres et tirer des petites flèches pour buter des enculés qui leur barrent la route.Appeal Studio, les développeurs de Gangs of Sherwood, ont annoncé que leur jeu ne sortirait finalement que le 30 novembre et non pas le 2 comme prévu.Les raisons évoquées sont les cuites à répétition, l'abus de drogues en tous genres et... ah non, ça c'est moi et le fait que je n'ai pas encore changé l'ampoule de l'entrée.Le temps supplémentaire est pour "ajouter les améliorations demandées par la communauté" et peaufiner le jeu.Ouais, je préférais mon explication, perso.Pour rappel, Gangs of Sherwood est un jeu d'action-aventure coopératif qui s'inspire (très) librement de la légende de Robin des Bois. Vous pourrez y jouer à 4 et vous pourrez incarner l'un des personnages de la saga, à savoir Robin, Frère Tuck, Petit Jean et Marianne. Le but est de combattre le Shérif de Nottingham qui, à l'aide de la pierre philosophale, asservi le peuple.Sortie prévue sur PC, PS5 et Xbox Series.