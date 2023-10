- Sonic Superstars Speed Strats, une nouvelle série de vidéos !

Publié le Vendredi 27 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

HÉRISSSSSSON !

Sonic Superstars Speed Strats est nouvelle série de vidéos qui accompagne la sortie de Sonic Superstars, dont vous pourrez retrouver le test ici , soit dit en passant.Le premier opus de cette série permet de dévoiler plus avant les personnages jouables du jeu ainsi que l'expérience en solo. A savoir que 4 personnages sont jouables, Sonic, Tails, Knuckles ou Amy, plus Trip, déverouillé quand le mode histoire est terminé.Pour rappel, le jeu est sorti sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Il est proposé au prix de 59,99 €.