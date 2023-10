Le jeu narratif Pixel Cafe sort le 30 novembre

Publié le Vendredi 27 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Avec ou sans sucre

Jeu narratif entre roman visuel et simple petite tranche de vie, Pixel Cafe sortira sur Steam , le 30 novembre prochain. Une démo est d'ores et déjà téléchargeable sur le site et elle est gratuite.Pixel Café se déroule à Karstok, une ville de l'est à l'ambiance post-soviétique, toujours fortement influencée par la période guerre froide...L'histoire est celle d'une jeune fille qui travaille dans un café. Elle va faire la rencontre de nombreuses personnes avec chacune son caractère, ses goûts, ses rêves...A vous de la faire s'améliorer dans son travail de barista, d'améliorer son quotidien mais aussi de tisser des amitiés. Le jeu raconte surtout les difficultés du passage à l'âge adultre.