Still Wakes the Deep montre du gameplay

Publié le Jeudi 26 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Mer amère

Still Wakes The Deep est un jeu d'horreur en vue subjective. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est prévu pour le printemps 2024. Il est développé par The Chinese Room, le studio derrière les classiques du genre Amnesia, Everybody's Gone to the Rapture et Dear Esther.L'histoire vous entraîne en 1975, sur une plateforme pétrolière dans la mer d'Ecosse. Caz McCleary est seul sur cette plate-forme pétrolière en train de s'effondrer. Et tout ne va pas se passer comme prévu... l'horreur s'est réveillée des profondeurs de la mer...On vous laisse savourer ça en vidéo.