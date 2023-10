EA Sports WRC, une nouvelle vidéo avec Abbie Eaton

Publié le Jeudi 26 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le retour du vroum

EA Sports WRC, ce sont 18 sites de courses officiels, plus de 600 km de tracés, 78 voitures, avec des véhicules emblématiques de ces 60 dernières années, du WRC, WRC2 et Junior WRC, un pilotage au plus proche de la réalité, et même un mode builder pour créer sa propre voiture.EA Sports WRC, c'est un jeu prévu le 3 novembre (ou le 31 octobre en accès anticipé en cas de précommande) sur PC, PS5 et Xbox Series.EA Sports WRC, c'est un jeu développé par Codemasters et édité par EA Sports.EA Sports WRC, c'est enfin la pilote de course britannique Abbie Eaton et le pilote de WRC Adrien Fournaux qui s'essaient au jeu et qui comparent avec la réalité.