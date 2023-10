My Time at Sandrock arrive en version finale

Publié le Jeudi 26 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Rencontrez vos nouveaux amis

Développé par Pathea Games et édité par Focus Entertainment, My Time at Sandrock est un jeu de gestion dans lequel vous allez construire, développer et gérer. Vous êtes en effet le "nouveau constructeur", et allez devoir en plus prendre en charge l'agriculture, la production, mais aussi la défense de la ville. Il faudra pour ça construire les bâtiments nécessaires. Il faudra aussi faire avec les demandes et envies de vos citoyens.Après plusieurs mois en accès anticipé, le jeu sera lancé en version 1.0 le 2 novembre prochain. Le multijoueur sera proposé avec la version PC et il faudra attendre l'été 2024 pour qu'il arrive sur consoles, via une mise à jour gratuite.En attendant, une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle permet de vous faire découvrir la ville, les habitants, et l'ambiance du jeu.