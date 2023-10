Sortie de Citizens: on Mars, un city-builder sur la planète rouge

Publié le Mercredi 25 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un petit coin au chaud ?

Citizens: on Mars est un jeu de colonisation et de construction sur la planète rouge/. Ce nouveau city-builder est disponible dès aujourd'hui sur Steam Vous devrez construire de nouveaux bâtiments, mais aussi prendre soin des colons.Il faudra conduire des recherches scientifiques, tenter de contrôler l'atmosphère, le climat, l'écosystème, sans oublier d'explorer les différentes régions de la planète et en découvrir les secrets.