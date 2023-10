Publié le Mercredi 25 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Or or or, or or, or or or or, or or, or or or or or

The Lord of the Rings: Return to Moria est sorti sur PC. Il s'agit d'un jeu en coop, de survie et de crafting, basé bien évidemment basé sur les oeuvres de Tolkien.Vous allez pouvoir créer votre personnage et vous lancer dans l'expédition de votre vie. Celle dont nous les nains rêvent : réclamer la Moria !Il vous faudra alors survivre en exploitant les ressources offertes par la Moria, dans des niveaux générés aléatoirement mais aussi gérer le bruit, pour ne pas attirer les orcs et les trolls...Le jeu est signé Free Range Games et North Beach Games.