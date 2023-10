Nvidia présente Alan Wake 2 avec Ray Tracing complet et DLSS 3.5

Publié le Mercredi 25 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

L'horreur en 4K

Alan Wake 2 sort vendredi. Un jeu développé par Remedy et édité par Epic Games. Nvidia met l'accent sur les graphismes du jeu, puisqu'ils bénéficient du Raytracing, du DLSS Ray Reconstruction et du NVIDIA Reflex.Plus beau, plus fluide, plus rapide, mais aussi en 4K, selon le constructeur numéro 1 de cartes graphiques.Et pour montrer à quel point le jeu bénéficie de la technologie Nvidia, une vidéo a été publiée.Pour rappel, Alan Wake est un jeu d'horreur psychologique, d'aventure et d'action. Alan Wake 2 continue l'histoire du jeu originel.Alors qu'une série de meurtres frappe la petite ville de Bright Falls, l'enquêtrice du FBI Saga Anderson découvre que ces crimes pourraient être liés à la disparition, il y a 13 ans, de l'écrivain à succès Alan Wake...Ce dernier, piégé dans un cauchemar, tente d'écrire son histoire et façonner le monde qui l'entoure pour s'en échapper, alors qu'il est poursuivi par une entité horrible.