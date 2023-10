(TEST) Lords of the Fallen (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 25 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Tombé pour la rance

L'enfer, je connais. Quand on passe du temps entre Sylvain et Théo qui discutent d'une quelconque licence Marvel ou encore d'un épisode de Star Wars, l'enfer, c'est une fête de village à côté, avec Barbapapa à volonté.Et affronter un boss démoniaque, c'est de la gnognotte à côté de lâcher "le doublage du perso Spider-Man, je l'trouve naze" quand vous vous trouvez entre les deux. Parce qu'en plus, les plaintes, les cris et les insultes, vous les avez en stéréo.Bref, Lords of the Fallen est un jeu difficile. Très difficile. Mais j'avais de l'entraînement alors je n'en ai fait qu'une bouchée.