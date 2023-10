Ghostrunner 2 est sorti en accès anticipé

Publié le Mercredi 25 octobre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Ça va trancher

Ghostrunner 2 vient de sortir en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est disponible 48 heures en avance pour ceux qui ont précommandé le jeu. Il sort pour tous dès le jeudi 26 octobre. Il est vendu en édition standard à 39,99 € et en édition Deluxe à 49,99 €. Une Brutal Edition est proposée à 69,99 €.Pour rappel, le jeu est développé par One More Level et édité par 505 Games.Ce jeu d'action en vue subjective se déroule dans un univers cyberpunk.Vous devez courir à toute vitesse dans les niveaux. Dans ce second opus, vous aurez l'occasion de quitter la tour Dharma, théâtre du premier épisode, pour affronter les Intelligences Artificielles qui menacent l'humanité.