Twin Mind: Ghost Hunters Collector’s Edition arrive sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 26 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Zéro pour sang

Twin Mind: Ghost Hunters Collector’s Edition sortira sur Nintendo Switch le 31 octobre. Il erst développé par Domini Games et édité par Ocean Media.Ce jeu d'enquête vous met dans la peau d'Eleanor et Randall Jones, deux jumeaux qui sont à la recherche d'un tueur en série qui laisse ses victimes exangues.A travers de mini-jeux et de déductions, vous allez devoir trouver le coupable et l'empêcher de nuire. Le jeu sort en version spéciale sur Nintendo Switch, après être sorti depuis quelques temps déjà sur PC. Cette version comprend divers bonus et DLC.