The Marvels, un reportage inÃ©dit

Publié le Jeudi 26 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Puissance 3

Captain Marvel, aspirée par un vortex Kree, voit ses pouvoirs se mêler à ceux de sa fan, Miss Marvel et de sa nièce, Monica, devenue astronaute.Ce trio pas si improbable, va devoir s'allier, mais avant tout, s'entendre, pour sauver l'univers d'une menace comme jamais les super-héros n'ont dû en affronter.Retrouvez The Marvels, la suite du film Captain Marvel. Il est réalisé par Nia DaCosta et met à l'affiche l’écran Brie Larson, Teyonah Parris (la série « Wandavision »), Iman Vellani (la série « Miss Marvel »), Zawe Ashton (la série « Wanderlust »), Gary Lewis (My Son), Seo-Jun Park (Parasite), Zenobia Shroff (la série « The Resident »), Samuel L. Jackson (la série « Secret Invasion »), Mohan Kapur et Saagar Shaikh (la série « Miss Marvel »).Un reportage a été mis en ligne.