Ninja or Die: Shadow of the Sun, sur Nintendo Switch le 1er novembre

Publié le Jeudi 26 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

J'ai toujours voulu être une Geisha

Développé par le studio japonais Nao Games, qui n'est composé que d'un seul développeur, Ninja or Die: Shadow of the Sun est sorti sur PC début août. Il vient de sortir sur Nintendo Switch.Il s'agit d'un mélange de roguelite ultrarapide inspiré du folklore japonais, d'action et de plateformes. Vous pourrez jouer différents personnages, comme un ninja, bien entendu mais aussi une Geisha, au cœur d’un cataclysme dans le Japon de l’époque d’Edo.Pour ceux qui ont raté la version PC, voici un bon moyen de se rattraper, avec pour commencer une vidéo :