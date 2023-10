Le RPG d’action de dark fantasy The Unliving est disponible en version finale

Publié le Vendredi 27 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La vie après la mort

Développé par RocketBrush Studio et édité par Team17, The Unliving est un RPG d’action de dark fantasy avec des éléments de rogue-lite et stratégie en temps réel. Après un an d'accès anticipé sur Steam , au prix de 16,99 € (il est en promo pour quelques jours).Vous incarnez un puissant nécromancien qui part créer le chaos parmi l’humanité grâce à son armée de morts, bâtie avec les cadavres de ses ennemis.Vous devrez apprendre de vos erreurs pour détruire les armées de l’humanité dans un monde généré procéduralement. Vous pourrez créer des sorts à l’aide de vos soldats, combattre de puissantes créatures faisant office de boss et découvrir tous les secrets de la nécromancie, de votre immortalité et des anciens artéfacts.