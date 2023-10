- Une Bêta ouverte multiplateforme pour THE FINALS

Publié le Vendredi 27 octobre 2023 à 11:10:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

C'est multiplateforme, et c'est gratuit

FPS free-to-play en équipe, The Finals proposera dès demain une bêta fermée qui durera jusqu'au 5 novembre.Pour vous y inscrire, il suffit de vous rendre sur Steam , ou bien sur PS5 ou Xbox Series.Au niveau du jeu, toujours des arènes inspirées de lieux réels, du fun, des tournois, et même des bâtiments destructibles.Le jeu est développé par Embark Studios et dévoile dans une nouvelle vidéo les nouveautés.