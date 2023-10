- Stargate: Timekeepers s'offre une démo gratuite

Publié le Vendredi 27 octobre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Tiré de l'univers SG-1, autrement dit inspiré du film Stargate et de la série Stargate SG-1 dont ceux qui avaient l'âge de les voir dans les années 90 se souviennent forcément, le jeu Stargate: Timekeepers est un jeu de combat tactique et de stratégie.Il est prévu pour 2024 mais une démo vient de sortir sur Steam . Elle offre l'intégralité de l'épisode 1, qui comprend quelques 7 épisodes (missions).On vous rappelle qu'il va falloir affronter des Goa'uld dans diverses parties de l'univers, en passant à chaque fois par des portails qui vous permettent de voyager à travers l'univers et atteindre des planètes inconnues. Le jeu prend place après la fin de la saison 7 de la série TV et vous incarnerez le commandant Eva McCain et son équipe, qui s'oppose à la flotte d'Anubis.