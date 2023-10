ICBM: Escalation, un jeu de stratégie géopolitique

Publié le Lundi 30 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

De la bombe, bébé

Signé Slitherine, ICBM: Escalation est un jeu de stratégie géopolitique prévu sur PC. Il s'agit de la suite du jeu ICBM sorti en 2020.Dans ce jeu, tous les coups sont permis pour éliminer vos adversaires. Tous, y compris les armes nucléaires. D'innombrables armes et troupes militaires seront à votre disposition pour faire le ménage.Le jeu sortira sur Steam . Il s'agit d'un 4X dans lequel vous devrez également gérer la recherche scientifique pour améliorer votre arsenal, mais aussi faire preuve de diplomatie pour vous faire des alliés ou réduire l'influence de vos ennemis à l'échelle internationale.Vous pourrez aussi lancer des satellites pour vous donner un certain avantage et détruire ceux des autres nations.