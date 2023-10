- Little Nightmares III s'offre une vidéo de gameplay à deux

Publié le Lundi 30 octobre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Du plaisir plein les yeux

Même si le deuxième opus n'a pas été à la hauteur du premier, on garde une certaine tendresse pour cette série de jeux d'aventure et de plateformes. Autant dire qu'on attend Little Nightmares III avec impatience.Le jeu est attendu pour 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Il sera jouable en coopération et c'est ce système qui est dévoilé dans une nouvelle vidéo de gameplay. Une longue vidéo de 18 minutes.On retrouvera, dans le jeu, Low et Alone, qui voyagent à travers la Spirale à la recherche d’un moyen de sortir de Nulle-Part. Leur aventure les mènera à Necropolis, cité ensablée, abandonnée et hantée par des monstres.