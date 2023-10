- RoboCop : Rogue City dévoile son histoire

Publié le Lundi 30 octobre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Haut les flingues

Une nouvelle vidéo dévoilant l'histoire du jeu RoboCop: Rogue City a été mise en ligne. Une histoire inédite, pour un jeu signé du studio Teyon et qui sera édité par Nacon, à sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 2 novembre prochain.L'action se déroule à Detroit, gangrenné par la violence. Les gangs se sont ralliés autour d'une figure du banditisme, onconnu des services de Police mais qui fait régner la peur sur la ville et répand le chaos dans tous les quartiers.A vous d'incarner Robocop, 50% teub, 50% conserve, 100% keuf, et de flinguer tout ce qui bouge pour remettre de l'ordre.