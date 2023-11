- L'extension Tales of Arise : Beyond the Dawn est disponible

Publié le Vendredi 10 novembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

L'attribut de Dahna

Bandai Namco Europe vient de sortir Tales of Arise Beyond the Dawn. Cette extension pour Tales of Arise (RPG sorti en 2021) est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.L'histoire se déroule un an après les événements de Tales of Arise. Alors qu'Alphen et le reste des Six sont par certains considérés comme des héros par les habitants de Dahna et des tueurs par les habitants de Rena, ils rencontrent Nazamil, une jeune fille qui n'est autre que la fille d'un seigneur Renien et d'une esclave Dahnienne. Ils vous devoir la protéger et, accessoirement, ramener la paix dans le monde.On vous laisse découvrir ça en vidéo.