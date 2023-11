- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name est sorti

Publié le Vendredi 10 novembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

C'est quoi ce titre à la con ?

Signé Sega et Ryu Ga Gotoku Studio, le jeu Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name est désormais disponible sur PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC.Il s'agit d'un jeu tiré de la série Yakuza, qui d'ailleurs fait suite à Yakuza : Like a Dragon.On y suit Kazuma Kiryu, l'ancien yakuza qui a simulé sa propre mort pour protéger sa famille et qui doit reprendre du service à nouveau.On est sur le test, il arrive la semaine prochaine.