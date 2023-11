(TEST) Haunted House (PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox)

Publié le Jeudi 9 novembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Bouh ?

Voilà longtemps que nous avons arrêté de fêter Halloween à la rédaction de Gamalive. Non pas que nous avons une quelconque hostilité pour cette fête. Bien au contraire. Mais c'est juste que le juge nous l'a interdit, depuis les plaintes déposées par le voisinage, agacé de retrouver des bouts de chèvre, de chats et autres têtes chevalines ou bovines en décoration. Surtout que parfois, des morceaux attérissaient malencontreusement dans leurs jardins.Résultat, pour se faire peur, désormais, on regarde des épisodes de Dora l'exploratrice. C'est pire.Parfois, quand même, on se lance dans un jeu d'horreur ou à l'ambiance horrifique, histoire de voir si on peut encore avoir les poils des bras dressés d'effroi.