Farming Simulator Kids, de la bouse pour les enfants !

Publié le Jeudi 9 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Youpi youpi !

Le succès de Farming Simulator, le Bouse-like par excellence dans lequel on se complait à conduire des tracteurs et tripoter des vaches, a conduit le développeur Giants Software à s'intéresser aux enfants. Rien de sale ni d'illégal toutefois : il s'agit de sortir une version "Kids" de son jeu.Farming Simulator Kids sortira au printemps prochain sur Nintendo Switch et sur mobile. Le jeu proposera, via des graphismes adaptés aux plus jeunes, de gérer sa propre ferme. Un créateur de personnage permettra de customiser son héros ou son héroïne. Vous pourrez visiter la ferme, l'étable, le marché... planter quelques 10 types de culture, pour créer plus de 75 produits alimentaires, avec l'aide de plus de 100 outils...Vous pourez faire ami-ami avec les animaux... et même créer des sandwichs. Youpi !