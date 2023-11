United Sects of America, un jeu de domination de secte

Publié le Jeudi 9 novembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La mienne s'appellera ''les Frères Illuminés du Saint Hélicobite''

Dans une réalité alternative, les USA sont désormais dirigées par des sectes. Ce qui en y réfléchissant bien, donne au mot "alternative" une couleur toute particulière et à la réalité une alternativité relative.Mais bref. Les sectes dominent les USA et se tirent la bourre pour savoir laquelle sera la plus influente. Vous êtes à la tête d'une d'entre elles. Il va falloir la gérer et tenter, via des choix stratégiques, d'en faire la secte dominante à travers le pays.Le jeu est développé par FoxSox Games et édité par Madnetic Games, à sortir sur Steam durant l'année 2024.