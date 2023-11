Publié le Mercredi 8 novembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

A vos fourneaux !

Petit rappel pour tous les gourmands, le jeu Cuisineer sort demain sur Steam . Il sera proposé dans une version Deluxe au prix de 39,57 €, ou une version standard au prix de 24,99 €.Le jeu raconte l'histoire de Pom. Jeune femme aux oreilles de chat, Pom retourne dans son petit village de Paell pour voir que ses parents ont fermé leur restaurant. Les dettes ont eu raison de leur volonté. Pom décide alors de prendre les choses en mains et de le réouvrir pour montrer à ses parents que ce sont de vieux nuls alors qu'elle, elle est super douée.Pom va traverser le monde pour trouver de nouveaux ingrédients et améliorer ses techniques de cuisine. Elle affrontera des poulets géants, des crevettes armées...Le jeu va vous plonger dans un monde Fantasy original et gourmand.