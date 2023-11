Taxi Life : A City Driving Simulator annoncé pour février 2024

Publié le Mercredi 8 novembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chauffeur, suivez cette voiture !

Dans la belle famille des gens qui, pour aller de la Défense à l'Arc de Triomphe vous font passer par Montparnasse et la Villette, je voudrais le chauffeur de taxi. Vous allez pouvoir, vous aussi, arnaquer vos clients comme un gros porc dès février prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series avec Taxi Life : A City Driving Simulator, un jeu signé du studio Simteract et édité par Nacon.Ce mélange de jeu de gestion et de conduite se déroule à Barcelone. Vous incarnez un chauffeur de taxi qui possède sa propre compagnie et va devoir satisfaire ses clients tout en faisant avec la circulation de la capitale espagnole. Et si rien de vous a choqué dans cette dernière phrase, c'est que vous êtes nuls en géo.Embauche de nouveaux chauffeurs, achat de véhicules, entretien de la flotte... à vous de faire prospérer votre affaire.