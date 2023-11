The Talos Principle 2 est sorti

Publié le Mardi 7 novembre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Jusqu'talos

Jeu de puzzles en vue subjective, se déroulant dans des environnements liés à la Grèce Antique et basant ses énigmes sur la philosophie, The Talos Principle 2 est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Il est développé par le studio Croteam et sera édité par Devolver Digital.Les puzzles à résoudre sont à base de manipulation de la gravité, de transfert d'esprit et de métaphysique. Le tout dans un monde dirigé par les robots. Reste à savoir si vous arriverez à être plus intelligent qu'une machine...