Trepang² débarque en version Deluxe sur PC

Publié le Mardi 7 novembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Pang au lin ?

Sorti juste avant les grandes vacances sur PC, sorti au début du mois dernier sur consoles PS5 et Xbox Series, Trepang² est désormais disponible sur Steam , en version Deluxe, au prix de 29,99 €.Développé par Trepang Studios et édité par Team17 Digital, le jeu se veut être un FPS au rythme très soutenu, hommage aux jeux des années 2000.Il vous met dans la peau d'un super soldat amélioré, récemment évadé d'un site clandestin du gouvernement dirigé par des multinationales, dans un monde totalitaire.Cette version Deluxe inclut le DLC Survival Mode, déjà disponible et les prochains DLC prévus pour début 2024.