Publié le Lundi 6 novembre 2023 à 11:30:00 par Inès Pouille

Avec style, sinon rien !

Fashion Dreamer fait son entrée en grande pompe !Si les fans de la première heure de la feue Maison du Style étaient sans doute bien au courant de la sortie de sa suite spirituelle, les curieux ne le sont peut-être pas encore. Ni les mal fringués, d’ailleurs.On recommande vraiment à ces derniers d’apprendre le bon goût en s’essayant dès maintenant à assembler des tenues dignes d’être regardées, afin de soigner l’image décadente de la mode de notre cher pays.Car on le répète : il n’est aucunement excusable de porter des sandales avec des chaussettes, pas plus que de porter une doudoune sans manches. NIET. Le climat a beau être déréglé, ce n’est pas une raison pour en faire de même.Tout ça pour dire que si vous avez les idées, mais pas trop l’argent qui va avec, vous pourrez grâce à ce jeu assouvir vos pulsions de Personal Shopper telle une véritable Christina Cordula en herbe.Grosse nouveauté apportée par cette licence par rapport aux anciens jeux Maison du style, l’aspect communautaire a été développé, de manière à ce que les joueurs et joueuses du monde entier puissent voir et liker les créations des autres, permettant également de se procurer les vêtements issus des compositions qui nous plaisent.A noter que Marvelous promet d’ores et déjà un suivi du jeu dans le temps, afin d’y ajouter du contenu (gratuit).On espère que certains se découvriront une vocation pour la mode … car il serait temps.