The Silent Swan est sorti

Publié le Lundi 6 novembre 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Certainement pas le chant du signe pour Praenaris

The Silent Swan est le premier jeu développé par le studio Praenaris, qui se veut spécialisé dans les jeux narratifs et à ambiance.Pas le moindre signe à l'horizon pour le moment, mais c'est sans doutes là que réside toute la poésie du titre...Le joueur incarne Mirov, un homme qui s'aventure dans des contrées oubliées et lointaines à la recherche sa bien-aimée,n Selene.Si l'ambiance mystérieuse et les décors nappés de brume peuvent rappeler l'excellent Silent Hill, ne vous attendez pas à croiser beaucoup de créature - mortes ou vivantes -.The Silent Swan s'inscrit comme une aventure narrative à la première personne, durant laquelle le joueur sera amené à faire des choix, et à explorer un monde que l'humanité semble avoir abandonné.Le jeu est déjà disponible sur Pc via Steam et les consoles Playstation.