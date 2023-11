The Troop (PC)

Publié le Vendredi 3 novembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

T-Day

Jeu ultra exigeant au tour par tour, The Troop va vous faire revivre les heures délicates de la Seconde Guerre Mondiale. Une époque où le monde s'est déchiré pour des raisons que certains semblent, aujourd'hui, avoir totalement oubliées.Le jeu vous permettra de visiter la Normandie sous un autre angle, loin des paysages bucoliques avec des vaches et du bon camembert.Ici, ça sent l'essence, la flamme et la poudre. Mais dans tous les cas, il va falloir être bien accroché pour y survivre.