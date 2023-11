- Disgaea 7 : Vow of the Virtueless, le trailer pour se pogner

Publié le Vendredi 3 novembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Quelqu'un a un Kleenex ?

Pour rappel, Disgaea 7: Vows of the Virtueless est sorti sur PS4, PS5 et Nintendo Switch au début du mois. Et NIS America a décidé de sortir une bande-annonce onanique, à base de pognage (sopalin inclus), communément appelé par les développeurs et les éditeurs, un "Accolade trailer".Bref, du blabla pour dire que le jeu est fabuleux et que si tu passes à côté, t'es qu'une merde. Vous noterez le nombre de citations tirées de sites français, soit dit en passant.Et comme ça nous fait rire, on vous met la vidéo.Pour rappel, Disgaea 7: Vows of the Virtueless est un JRPG qui raconte 'histoire de Fuji, un samuraï paresseux et Pirilika, une adepte du Bushido, obligés de faire équipe contre un régime totalitaire et tyrannique.