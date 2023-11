- Snufkin : Melody of Moominvalley, un nouveau jeu d'aventure musicale

Publié le Vendredi 3 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Eco-terrorisme en musique

Snufkin : Melody of Moominvalley est un petit jeu d'aventure musicale qui sortira sur PC, Nintendo Switch, Android et iOS. Il est développé par un studio norvégien, Hyper Games, et édité par Raw Fury.Vous allez y jouer Snufkin, qui doit restaurer la beauté de la nature dans la vallée et aider les personnages et animaux qui y vivent. Pour ce faire, il faudra combattre les jardins affreux qui détériorent le paysage. Détruire les statues, arracher les panneaux tout en faisant attention aux policiers...Jeu poétique et non-violent, avec la musique au coeur de son gameplay, Snufkin : Melody of Moominvalley sortira au premier trimestre 2024.