- La Planète des singes : Le nouveau royaume, le nouveau film dévoile une bande-annonce

Publié le Vendredi 3 novembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ook

Après l'audacieuse et sympathique revisite du mythe de la Planète des Singes, la 20th Century Fox se lance dans une nouvelle série de films sur le même univers.La Planète des singes : Le nouveau royaume prend place plusieurs générations après César, alors que les singes ont pris le pouvoir sur la planète. Les humains sont cantonnés désormais à vivre reclus, à l'état sauvage.Alors qu'un nouveau singe règne en tyran, un jeune singe entreprend un voyage initiatique dans l'espoir de trouver des réponses à ses questions.Le film est Wes Ball (Le Labyrinthe) et met en vedette Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon et William H. Macy. Il sortira en 2024.