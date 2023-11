Ebenezer and the Invisible World : un metroidvania magique

Publié le Lundi 6 novembre 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Vaillant de corps et d'esprit

Ebenezer and the Invisible World est un jeu de type metroidvania, dans lequel vous serez amené à explorer le monde de long en large afin d'obtenir de nouveaux pouvoirs qui vous permettront d'accéder à de nouveaux chemins.Ce jeu en 2D aux graphismes en pixel art reprend une recette qui a déjà fait ses preuves.Pour se démarquer, Ebenezer propose un éventail d'armes assez large, et s'organise en une trame se voulant non linéaire, permettant aux joueurs de progresser aux travers des niveaux sans ordre vraiment prédéfini.Que dire de plus, sinon que le jeu est déjà disponible sur presque toutes les plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC.