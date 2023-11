Big Fat Battle arrive en accès anticipé

Publié le Mardi 7 novembre 2023 à 09:30:00 par Arthur Deleye

Un jeu de tir en arène qui tir vers le battle royal

Big Fat Battle fusionne des mécanismes de build alléatoire de roguelite avec du tir en arène en équipe.

Le tout avec une petite touche battle royal, en effet, les équipes commencent à 16 contre 16 et se réduisent petit à petit, jusqu'à aboutir à une finale en 3vs3.



Le style artistique du jeu est cartoon avec humour absurde, avec des personnages allant du bébés géants, aux vikings en passant par des nains de jardin.



Le jeu est disponible dès maintenant sur Steam en accès anticipé.

Il contient 3 cartes et les serveur sont annoncé avec un tickrate de 60, ça veut dire que la simulation sur le serveur est mise à jour 60 fois par seconde. Donc théoriquement l'expérience est sensé être fluide si vous avez une bonne connexion, à titre de comparaison le tickrate de Splatoon est de 16 et celui de Fortnite 30.



L'idée derrière est de permettre l'emergence d'une communauté compétitive similaire à celle d'Overwatch.