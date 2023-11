Hasbro et Marvel annoncent un partenariat sur plusieurs années avec Magic: The Gathering

Publié le Mardi 7 novembre 2023 à 10:00:00 par Théo Valet

Je n'ai pas les mots

Il y a des communiqués de presse qui, quand ils arrivent dans notre boîte mail, nous donne envie de danser frénétiquement devant notre bureau. Ce communiqué de Wizards of the Coast fait partie de ceux-là.Hasbro et Marvel ont annoncé un partenariat sur plusieurs années avec Magic: The Gathering afin d'intégrer les histoires et les célèbres personnages de Marvel dans plusieurs extensions. C'est magnifique.Ces collaborations seront regroupées dans la gamme "Univers Infinis" qui contenait déjà le Seigneur des Anneaux, Doctor Who ou encore Fallout.On ne sait pas encore quels personnages seront adaptés, mais on sait déjà que la première extension Marvel sera pour 2025.Cynthia Williams, présidente de Wizards of the Coast et de Hasbro Digital Gaming, a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec Marvel pour faire découvrir ses personnages emblématiques aux fans du monde entier sous de nouvelles formes. Ces extensions s'inscrivent dans la tradition d'intégrer des personnages populaires et des éléments de marques de renommée mondiale dans Magic: The Gathering."Dan Buckley, président de Marvel Comics and Franchise, à quand à lui déclaré : "Les cartes à collectionner ont toujours fait partie de l'ADN de Marvel, et cette collaboration élève l'expérience à un tout autre niveau. Quand on connaît la profondeur de nos trames narratives et de nos personnages, on ne peut être qu’impatient de voir comment l'univers Marvel se traduira de dans les cartes des extensions de Magic: The Gathering au fil des années à venir."On attend donc avec impatience les prochaines annonces à propos de ces extensions !