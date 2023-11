Le jeu INVICIBLE Presents: Atom Eve offert aux membres Amazon Prime Gaming

Publié le Mercredi 8 novembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Eve, lève-toi

Edité par Skybound Games, INVICIBLE Presents: Atom Eve est le premier jeu développé dans l'univers d'Invincible, série de Comics américains sortie au début des années 2000.Le jeu, comme son nom l'indique, se focalise sur le personnage d'Atom Eve et on va pouvoir la suivre, alors qu'elle navigue entre son quotidien de femme et de super-héros, avec son équipe, avec sa famille, avec ses amis... tout en cherchant le moyen d'utiliser au mieux et d'améliorer ses super-pouvoirs.Ce jeu d'aventure de type roman visuel sera offert dès le 14 novembre et ce jusqu'au 21 pour tous les abonnés à Amazon Prime Gaming.