Roboquest, le FPS robotisé, est sorti

Publié le Mercredi 8 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Hého, hého, on rentre du boulon

Développé par le studio lyonnais RyseUp Studios, Roboquest vient de sortir sur PC, Xbox One et Xbox Series, au prix de 24,99 €. Il est cross-platform, permettant aux joueurs PC d'affronter les joueurs Xbox.Fast FPS Roguelite, le jeu est jouable en solo ou à deux en coop. Vous y incarnez un gardien, un puissant robot qui va en affronter d'autres dans des décors de canyons, d'usines d’énergie et de villes à l’ambiance science-fiction générés aléatoirement.6 classes différentes vous attendent, plus de 70 armes, plusieurs niveaux de difficulté, et plus de 70 ennemis et 10 boss s'opposeront à vous à travers quelques 15 niveaux remplis de quêtes et secrets, dans le but d'accéder aux 70 succès du jeu.