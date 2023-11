La nouvelle manette Revolution 5 Pro est sortie

Publié le Mercredi 8 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du lourd

Nouvelle manette haut de gamme signée Nacon, la Revolution 5 Pro est désormais disponible à l'achat. Elle est compatible PS4, PS5 et PC, utilisable avec ou sans fil, et propose de nombreuses options.Au menu, vous y trouverez des joysticks asymétriques, une autonomie de plus de 10h, une précision et durabilité accrues pour les joysticks et les gâchettes grâce à la technologie Hall Effect, réduisant le "joystick drift" en comparaison des précédents modèles de la marque, du trigger blocker qui permet de personnaliser l'amplitude des gâchettes, une application qui permet de paramétrer la manette (sur PC), 4 profils par plateforme, 3 sets de poids, 3 bases de joystick, 3 sets de têtes de joystick et 60 options de personnalisation, des raccourcis ergonomiques situés au dos de la manette...Une qualité qui a un prix : 229,90 €. Mais hé, c'est bientôt Noël !