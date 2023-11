Enshrouded sort en accès anticipé en janvier

Publié le Mercredi 8 novembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Enchroude toi-même

Enshrouded est un RPG d'action-survie en coopération dans lequel vous pourrez construire de nombreux bâtiments et infrastructures.Développé par Keen Games, le jeu sortira en accès anticipé le 24 janvier de l'année prochaine. Dans ce monde consummé par un brouillard, les joueurs vont devoir affronter des ennemis au corps à corps (marteaux, épées, haches...) ou à distance (arcs), voire utiliser la magie. Les combats se feront à base de parades, destinées à épuiser l'endurance de l'ennemi, puis de contre-attaques.Le jeu permettra à 16 joueurs de jouer en coop. Il s'inspire de titres tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild et de Minecraft en termes de monde ouvert et d'options de création et de construction. Mais en vachement plus beau.